Den gab es jedoch nicht. Auf einen Schlag waren 30 Profi-Eishockey-Spieler arbeitslos. Einer davon war Vogt. «Da war eine grosse Leere in mir. Ich wollte wirklich für ein paar Jahre hierbleiben, endlich sesshaft werden. Ich habe sogar schon hier gewohnt.» Plötzlich aber musste Vogt neu anfangen. Statt mit seiner Freundin in die bereits besichtigte Wohnung in Basel zu ziehen, packt Vogt seine sieben Sachen, die er in seiner provisorischen Unterkunft hat, wieder in Schachteln und zieht zurück ins solothurnische Trimbach. Es ist die Rückkehr in die Heimat. Und es ist das Ende eines grossen Traums, der 13 Jahre zuvor begonnen hatte.

Später Einstieg, grosses Talent

Mit 11 Jahren entschied sich der heute 27-Jährige, dass er nicht mehr Fussball, sondern viel lieber Eishockey spielen wolle. «Das ist etwas speziell. 11 ist relativ spät, um mit dem Eishockey zu beginnen. Würde man meine Teamkollegen hier fragen, würden 90 Prozent antworten, bereits mit 2 oder 3 Jahren in der Hockeyschule angefangen zu haben.»

Weil Vogt aber in seiner Freizeit ab und zu mit Freunden auf dem Eis gestanden hatte, fällt ihm der Einstieg nicht schwer. «Ich hatte zwar etwas aufzuholen, war aber auch relativ talentiert.» So talentiert sogar, dass er im Alter von 15 Jahren ein Angebot des HC Davos auf dem Tisch liegen hat. Der Rekordmeister will ihn. «Da habe ich nicht gezögert. Das war meine grosse Chance.» Vogt sagte zu, verliess seine Familie und besuchte im Bündnerland neben den Trainings mit den Elite-Junioren ein Sportgymnasium. Der Mutter sei es schwergefallen. «Aber ich würde es wieder machen. Das war die schönste Zeit meines Lebens», erinnert er sich, obwohl er den Schritt in die erste Mannschaft nie gemacht hatte. Lieber wollte er Eiszeit statt welche auf der Ersatzbank.

Es folgten seine Wanderjahre, die ihn via Biel und seinen Jugendverein EHC Olten im Jahr 2013 schliesslich zum EHC Basel brachten. Der Schritt zum Basler Nati-B-Verein sollte der letzte vor der Realisation des grossen Traums des Profis in der Nati A sein. Doch vor dem Durchbruch kam der Konkurs. Auf die höchste Ebene schaffte er es nie.

«Ich habe immer eher auf Sicherheit gesetzt. Vielleicht hätte ich mehr Risiko nehmen sollen und es bei einem Nati-A-Verein versuchen sollen», sagt er mit ein paar Jahren Abstand. Bereuen, das würde er seine Entscheidungen aber definitiv nicht. «Ich hatte auch so einen schönen Werdegang. Ich will nichts missen. Aber manchmal würde es mich einfach wundernehmen, was noch hätte kommen können ...» Vogt erzählt dies ruhig, ohne verbittert zu wirken. Er habe abgeschlossen, Zeit heile am Ende alle Wunden. Aber es sei schwer gewesen. «Hockey ist mein Leben. Und meine Mission war nicht zu Ende.»

Das mit dem Konkurs des EHC verbundene abrupte Ende seines Lebens als Eishockey-Profi eröffnete ihm aber andere Chancen. Mittlerweile studiert er Jus in Bern, das Hockey ist nur noch «pure Freude». Vor allem, seit er in diesem Sommer zum EHC Basel zurückgekehrt ist. Die drei Jahre zuvor bei Zuchwil seien gut gewesen, «aber als EHC-Sportchef Oli Schäublin mit mir Kontakt aufnahm, kamen all die Erinnerungen an meine erste Zeit in Basel auf.» Folglich sagte das Herz Basel, und er hörte darauf. Das Stadion hier sei schön, die Einrichtung modern, die Kabine gut. «Es ist eine ganz andere Komfortzone hier. Das Gesamtpaket in Basel ist einfach besser als in Zuchwil.»