Genau so werden die Basler hier am Tegernsee behandelt. Bereits zum siebten Mal kommen sie in die Bayrischen Alpen, um sich auf die Mitte Juli beginnende Meisterschaft vorzubereiten. 2011 kamen sie unter Thorsten Fink erstmals an den Fuss des Mangfallgebirges 50 Kilometer südlich von München. Kein Zufall, bis Jürgen Klinsmann 2008 Trainer des FC Bayern wurde, kam der deutsche Rekordmeister jahrelang hierher, um sich auf die Saison vorzubereiten. Mit dabei einst auch Bayern-Spieler Fink.

Auch Gladbach und Liverpool

So freundlich die Begrüssung am Samstagnachmittag, so garstig das Wetter am Sonntagmorgen als die FCB-Spieler erstmals mit Ball trainieren. Tief hängen die Wolken in den Tälern. Die Segelschiffe bleiben in den Häfen. Der Regen gibt plätschernd den Ton an. Trotzdem wird trainiert, doch ausnahmsweise wird das Team von Trainer Raphael Wicky mit dem Mannschaftsbus zur Sportanlage Birkenmoos chauffiert.