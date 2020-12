Die Ikone vom Rankhof: Ein Leben für den FC Nordstern

Seine Fussballgeschichte, die noch immer anhält, beginnt 1949, vor 71 Jahren. Hornung wohnt in Grenzach-Wyhlen, ein paar Hundert Meter entfernt vom Rankhof, auf deutscher Seite. Er ist sportlich, turnt und ist ein ausgezeichneter Leichtathlet. Die 5000 Meter läuft er in 16,25 Minuten. Doch irgendwann hat er von den einsamen Waldläufen genug, er wechselt zum Fussball. «Meine Schnelligkeit kam mir dort entgegen. Die Technik musste ich aber durch hartes Training erst aufbauen», sagt Hornung. Als er in der ersten Mannschaft Grenzach-Wyhlens spielt, macht er auf sich aufmerksam. Angebote von Freiburg und Karlsruhe flattern auf seinen Tisch, nur noch seine Unterschrift fehlt. Sie kommt nie. «Es war mir zu riskant. Ich hätte dafür meine Stelle bei der Roche künden müssen», erzählt Hornung. Beim Basler Pharmakonzern arbeitet er zuerst als Chemiefachwerker, dann als Laborant.

Es ist nur eine Zahl. Eine, die für sich genommen nichts über den mentalen und physischen Gesundheitszustand eines Menschen aussagt: 85 – das Alter von Helmut Hornung. Und dennoch ist sie beachtlich. Denn Hornung – Haar leicht auf die Seite gelegt, staatsmännischer Sakko – macht das, was viele Gleichaltrige nicht mehr machen wollen. Oder vor allem: machen können. Er spielt Fussball. Wöchentlich zieht er sich für den FC Nordstern die Kickschuhe an. Nur nicht an diesem Dienstagabend Mitte November. Nicht etwa, weil bei ihm kürzlich zwei Blasentumore entdeckt wurden und er sich davon medikamentös erholt. Deswegen hätte er trotzdem gespielt. Der Grund ist die Pandemie, die das Training ausfallen lässt. So findet er Zeit, um im Restaurant Ziegelhof seine Geschichte zu erzählen. Vor ihm ein Kaffee, neben ihm das Bild seiner Mannschaft, die Senioren 50+ des FC Nordstern. Es zeigt ihn mit Teamkollegen, die seine Kinder sein könnten.

Grösste Erfolge: Schweizer Vizemeister 1923/24 und 1926/27, 1935 und 1939 im Cupfinal, zwei Mal jeweils gegen Lausanne Sports unterlegen. 35 Saisons in der höchsten Liga und 28 Saisons in der zweithöchsten Liga. Der FC Nordstern brachte 12 Nationalspieler hervor, die insgesamt 64 Länderspiele absolvierten.

Sein Weg führt ihn 1963 zum FC Nordstern, der zu dieser Zeit in der Nationalliga B spielt. Spieler der Mannschaft hatten zuvor Hornungs Talent nach einem Verdauungsspaziergang in Grenzach-Wyhlen entdeckt. Auch in der Schweiz überzeugt Hornung als Offensivspieler mit seiner Schnelligkeit, schiesst Tore und bereitet solche vor. So auch gleich in seinem ersten Einsatz für den FC Nordstern. «Diese Erinnerungen bleiben für immer», auch wenn sein Gedächtnis sonst nachlasse. Dem Verein bleibt er in der Folge treu, wird Trainer und pfeift später auch noch als Schiedsrichter. «Ein paar giftigen Junioren muss ich schon mal sagen: Mein Lieber, so geht das nicht.» Hornungs Tätigkeiten lassen ihn zur «Ikone» aufsteigen, wie ihn Olivier Kapp, Präsident des FC Nordstern, bezeichnet.

Breel Embolo lernt bei Hornung das Fussball-Einmaleins

Das runde Leder fasziniert den 85-Jährigen unverändert. Dass er dem Ball noch heute hinterherjagt, liegt an seiner Fitness, geistig sowie körperlich. Er löst Kreuzworträtsel, bewegt sich, achtet auf den Lebensstil – sein Leben lang. «Ich habe nie geraucht. So habe ich keine Probleme mit der Lunge», sagt Hornung. Immer Mal wieder trifft er alte Freunde beim Einkaufen an, die ihm erzählen, dass sie keinen Sport mehr machen. Hornung findet das schade. Er braucht das wöchentliche Training und die Spiele. «So sitze ich nicht nur daheim rum und schaue in die Glotze», erzählt er.