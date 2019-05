Alle drei waren Leistungsträger des U19-Schweizermeisterteams 18/19 und auch schon stark im Birsfelder Fanionteam integriert. Auf die kommende Saison hin, werden die drei vollständig der Baselländer NLB-Equipe angehören.

Thim Dietwiler ist eines der schweizweit hoffnungsvollsten Talente am linken Flügel. Er konnte bereits in der abgelaufenen Saison mit 64 Treffern in der NLB-Meisterschaft seine Qualitäten unter Beweis stellen und wird zusammen mit Kapitän Joel Sala ein starkes Duo am linken Flügel für die kommende Saison bilden.

Quimey Stähelin hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, konnte aber gegen Ende NLB-Saison sowie im U19-Schweizermeister-Playofffinal seine ganze Klasse unter Beweis stellen. Stähelin ist ein umsichtiger und dennoch abschlussstarker Rückraummittespieler und wird diese Position gemeinsam mit TVB-Topscorer Timon Mikula in der nächsten Saison im TVB-Fanionteam bekleiden.