Bis der Sieg in diesem kampfbetonten Spiel feststand, machte es der RTV allerdings sehr lange spannend. Nach einer frühen, klaren Führung (8:2 nach elf Minuten) kamen die Aargauer innert 13 Minuten wieder bis auf einen Treffer heran (11:10) und sahen sich zur Pause nur knapp distanziert.

In der zweiten Halbzeit dann geriet der RTV zwar nie in Rückstand, musste aber Siggenthal mehrmals den Ausgleich zugestehen. Letztmals stand die Partie sieben Minuten vor Schluss beim Spielstand von 22:22 auf Messers Schneide. In der Folge besann sich der RTV jedoch seiner Stärken, liess keinen Gegentreffer mehr zu und kam doch noch zu einem einigermassen komfortablen Sieg.

Wesentlichen Anteil am vierten Sieg im vierten Spiel hatte Torhüter David Pfister, welcher sich in der hektischen Schlussphase nicht mehr bezwingen liess und mehrere starke Paraden zeigte. Bester RTV-Torschütze war Rares Jurca mit sieben Treffern. Hervorragend war auch die Torausbeute von den Flügelpositionen (10 Treffer).

RTV 1879 Basel – HSG Siggenthal/Vom Stein Baden 26:22 (15:12)

Sporthalle Rankhof, Basel. - 200 Zuschauer. - SR: Schmid/Walther. - Torfolge: 1:0, 3:1, 4:2, 8:2 (11.), 11:6 (18.), 11:10 (24.), 14:10, 14:12, 15:12; 16:13 (32.), 16:16 (37.), 19:16 (41.), 20:17, 21:18 (46.),

21:21 (50.), 22:21, 22:22 (53.), 24:22 (55.), 26:22. - Strafen: sechsmal

2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel, siebenmal 2 Minuten gegen die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden.

RTV 1879 Basel: Pažemeckas/Pfister; Hylkén (5), Berger (4), Goepfert (1), Stamenov (4), Ebi (1), Jurjevic (2), Attenhofer, Basler (2), Ahmetasevic, Jurca (7/2), Meier, Steiner.

HSG Siggenthal/Vom Stein Baden: Rudolf; Lässer (1), Heusi (5), Schmid (4), Bürli (1), Marius Moser (6), Brandt, Lukas Moser (2), Hauller (1), Meier (1), Riechsteiner, Scheurer (1).

Bemerkungen: RTV 1879 Basel ohne Gardent (abwesend), setzt alle Spieler ein. – 48. (21:19) Rudolf hält Penalty von Jurca. - Time-Outs: RTV: 22. (11:9), 50. (21:21) und 60. (25:22). HSG Siggenthal/Vom Stein Baden: 11. (6:2) und 59. (25:22).