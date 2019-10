Was vor 13 Jahren begann, bringt Roger Federer am Sonntag unter Dach und Fach. Der Baselbieter krönt sich dank einem Sieg gegen Alex de Minaur zum zehnten Mal zum Sieger der Swiss Indoors. Welche Finalsiege es in all den Jahren für diese Marke benötigte, sehen Sie in der Bildergalerie.