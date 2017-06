Mit der Ernennung von Jean-Paul Brigger, dem bisherigen Leiter des Bereichs Technische Entwicklung (TSG) der Fifa und von Patrick Jost (45), dem bisherigen Marketing- und Event-Verantwortlichen der Champions Hockey League, ist die vom designierten Präsidenten Bernhard Burgener zusammengestellte operative Führungsmannschaft des FC Basel 1893 komplett.

Jean-Paul Brigger wird sein Amt am 1. August 2017, Patrick Jost am 1. Juli 2017 antreten. Wie bereits früher mitgeteilt, gehören dem neuen Verwaltungsrat des FCB auch Marco Streller, Alex Frei sowie Massimo Ceccaroni als Vertreter der sportlichen Leitung des Clubs an.

Die neuen Gremien werden voraussichtlich am 12. Juni 2017 neu bestellt. Bereits am 9. Juni 2017 können sich die Vereinsmitglieder des FC Basel 1893 an der ordentlichen Mitgliederversammlung zur neuen Führungscrew äussern. Anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung soll auch der Vereinsvorstand neu besetzt werden.

Anstelle der abtretenden Mitglieder Bernhard Heusler, Adrian Knup, Georg Heitz, Stephan Werthmüller und René Kamm schlägt der Vorstand den Mitgliedern vor, Bernhard Burgener (Präsident und Delegierter des Vorstandes), Peter von Büren und Marco Streller neu in den Vorstand des FC Basel 1893 zu wählen. Die Mitgliederversammlung findet am 9. Juni 2017 im Stadion St. Jakob-Park statt.

Jean-Paul Brigger wird in seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats für die Umsetzung der Strategie 2017-2020 und damit für den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg des FCB verantwortlich sein. Er wird den FC Basel 1893 nach innen, gegenüber den Mitarbeitenden und Mitgliedern, als auch gegen aussen in den Beziehungen zu den nationalen und internationalen Fussballverbänden und Grossclubs, zu den Medien und der lokalen und nationalen Politik, Wirtschaft und Kultur vertreten.

Jean-Paul Brigger ist auf diese Aufgaben bestens vorbereitet. Er leitet seit 2005 den Bereich Technische Entwicklung (TSG) bei der FIFA. In dieser Funktion war er mitverantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung der Fussballweltmeisterschaften und war u.a. Mitglied des International Football Board der Fifa, das für die Überwachung und Weiterentwicklung der weltweit gültigen Spielregeln zuständig ist. Von 1977 bis 1982 und von 1985 bis 1993 spielte Jean-Paul Brigger beim FC Sion, dazwischen war er beim FC Servette unter Vertrag. Zwischen 1979 und 1988 gehörte er zur Schweizer Nationalmannschaft an und absolvierte 35 Partien. Er gewann zwei Meistertitel mit dem FC Servette und dem FC Sion sowie fünf Cupsiege: vier mit dem FC Sion und einen mit dem FC Servette. 1983 wurde Jean-Paul Brigger Torschützenkönig, 1992 Schweizer Fussball des Jahres als Spieler des FC Sion. Von 1994 bis 1997 amtierte er als Cheftrainer des FC Luzern.

Patrick Jost bringt die Erfahrung und das Netzwerk aus 20 Jahren internationalem Sportmarketing mit, in welchem er u.a. für die UEFA Champions League, die UEFA EURO, den America’s Cup und zuletzt für die Champions Hockey League tätig war. Patrick Jost wird als Head of Sales and Marketing für die Bereiche Verkauf und Marketing der FC Basel 1893 AG verantwortlich sein.

Mit Karl Odermatt stellt sich die Basler Fussballlegende für den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG zur Verfügung. Seine Karriere ist legendär: von 1962 bis 1975 war er Mittelfeldspieler des FCB, mit dem er in 296 Spielen fünf Meistertitel und zwei Cupsiege erkämpfte und dabei 95 Tore schoss. Von 1975 bis 1979 spielte er für den BSC Young Boys, von 1965 bis 1975 für die Schweizer Nationalmannschaft, für die er in 50 Spielen zehn Tore schoss. Seit Mitte der 90er Jahre und bis heute engagiert er sich erfolgreich im Verkauf und Marketing für den FC Basel 1893.

Peter von Büren ist seit 1994 für die in Pratteln domizilierte Highlight Communications AG tätig. 1999 wurde er in die Konzernleitung der Highlight-Gruppe berufen, wo er als Finanzchef und als Leiter IT, Human Resources und Investor Relations fungiert. Seit 2015 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG und verschiedener Tochtergesellschaften der Gruppe.

Mit der neuen Organisation verfügt der FCB in der strategischen und operativen Führung über ein gleichermassen hervorragendes Team wie auf dem Rasen. Damit schafft die neue Führung die Voraussetzungen, um ihr Bekenntnis zur Region Basel und ihr Versprechen zur Weiterführung eines kaufmännisch soliden und wirtschaftlich erfolgreichen Handelns, zur Förderung und Integration eigener Junioren, für die Berücksichtigung der Fan-Interessen und für die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Clubs einlösen zu können.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam. Es vereint alle Kompetenzen, welche zur erfolgreichen Führung eines modernen Fussballclubs heute nötig sind. Es ist uns gelungen, junge und erfahrene ehemalige Top-Fussballer sowie für den Bereich Sales und Marketing einen erfolgreichen Experten für die Übernahme unternehmerischer Verantwortung zu gewinnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Führungsteam unserer erstklassigen Mannschaft das richtige Umfeld bieten können, um die Erfolgsgeschichte des FC Basel 1893 fort zu schreiben“, sagt Bernhard Burgener.