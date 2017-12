Während der Motorrad-Tour verunfallt Ratcliffe, bricht sich den Fuss mehrfach. Aber anstatt auf seinen Arzt zu hören und abzubrechen, lässt er sich einen Skischuh schicken und zieht sein Projekt durch. Aufgeben? «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir jemals ein Ziel gesetzt hätte, das ich nicht auch erreicht habe», sagt er zur «Financial Times».

Schmerzen bis zu diesem Grad überwinden, kann nur jemand, der abgehärtet ist. Vom Alltag. Eine Stunde im Gym und ein 10-Kilometer-Lauf vor dem Mittagessen gehören dazu. Gerne rennt er dabei in der Gruppe und spricht mit seinen Mitläufern über Fussball. Vor allem aber über United, seine grosse Liebe. Er wuchs in Failsworth auf, einem Vorort der englischen Industriemetropole Manchester. Als Sohn eines Schreiners und einer Büroangestellten.

Eigentümer im Chemie-Business

Ratcliffe, grossgewachsen, meist mit verwehtem halblangem Haar, ist ein Mann, der Dinge durchzieht. Oft unabhängig vom Preis. Wie damals, 1992. Ratcliffe, gerade 40 Jahre alt geworden, mit zwei kleinen Söhnen zu Hause, nimmt eine Hypothek auf das Familienheim auf und legt sein ganzes Erspartes oben drauf, um als Eigentümer ins Chemie-Business einzusteigen. Mit einem Partner kauft er BP einen Geschäftszweig ab, der vom englischen Petro-Riesen als unprofitabel abgestempelt war. «Wenn das schiefgelaufen wäre, hätte ich mein ganzes Geld verloren und meine Karriere komplett in den Sand gesetzt gehabt», analysiert Ratcliffe trocken.

Es kommt anders. Der Chemie-Ingenieur mausert sich in den letzten 20 Jahren zu einem der reichsten Engländer. Laut «Finanz und Wirtschaft» dürfte sein Privatvermögen rund 5 Milliarden Franken betragen. Er ist damit auf Augenhöhe mit dem weit bekannteren englischen Exzentriker Richard Branson, Besitzer und Gründer des Virgin-Imperiums. Ratcliffe ist bezüglich Medien weit zurückhaltender. Was auch daran liegt, dass seine Geschäfte nicht nur beklatscht werden.

Petrochemie Imperium

Sein Imperium ist in der Petrochemie tätig. In England gab es zuletzt heftige Proteste, weil Ineos mittels Fracking Schiefergas gewinnen will. Eine Technik, bei der Flüssigkeit ins Gestein gepresst wird, um Risse zu erzeugen und so Gas freizusetzen. Ratcliffe hat die Protestführer zum Schweigen gebracht. Mittels Gerichtsentscheid. Keine Kompromisse!

Genauso kommt er 2010 in die Schweiz. Als die damalige Labour-Regierung ihm in der Finanzkrise keine Nachlassstundung auf Steuerschulden gewährt, macht er seine Drohung wahr und verlegt den Hauptsitz seines Imperiums in die Schweiz und seinen Wohnsitz gleich mit. Nach Rolle, zwischen Lausanne und Genf am See.