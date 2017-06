Als die alte Führung um Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz am 12. Juni verabschiedet wird, kriegen die Angestellten das Wort. «Du warst immer für alle erreichbar, 24 Stunden am Tag», sagt Mediensprecherin Andrea Roth, als sie den scheidenden Sportdirektor würdigt. Heitz, der Mann mit dem Handy am Ohr. In Trainingslagern konnte es vorkommen, dass man ihn während zwei, drei Stunden telefonierend durch die Gegend schlendern sah. Mr. Allzeitbereit – immer erreichbar, immer strukturiert, immer klar in den Ansagen. «Er war eine Maschine», sagt sein Nachfolger Marco Streller.

Das Pensum, das Heitz stemmte, lag weit über dem Durchschnitt. Aber selbst für ein Arbeitstier, wie er eines war, wurde es langsam zu viel. Hätte er weitergemacht, dann wäre auch unter ihm Roland Heri zum Team gestossen. Als Sportkoordinator, wie er das heute unter Heitz’ Nachfolger Marco Streller auch macht. «Es ist, wie erwartet, sehr, sehr viel, was da auf mich zukommt», sagt Streller. Einiges kannte er aus seiner Zeit als Spieler, vieles ist neu. Thun-Sportchef Andres Gerber gestand, dass er in den ersten zwei Jahren, nachdem er vom Fussball-Profi zum Funktionär wurde, «fast nur am Schwimmen» war.

«Heitz hatte ein Riesenpensum»

Streller hat mit vielen Leuten gesprochen, um sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten – auch mit Gerber. Er wusste, dass da sehr vieles kommen wird. «Heitz hatte ein Riesenpensum. Keine Frage, er hat rund um die Uhr gearbeitet, aber auch er hatte Hilfe und Unterstützung beispielsweise für das Vertragswesen», sagt Streller. Was also macht Streller um sich vor dem Kollaps zu schützen? Er holt weitere Leute an Bord. In erster Linie sind das der bereits erwähnte Sportkoordinator Heri und Remo Gaugler, der als Kaderplaner im Organigramm des FC Basel aufgeführt wird. Aus Heitz mach drei? Nicht ganz, meint Streller. Denn auch Bernhard Heusler hat viel Arbeit übernommen, war weit aktiver, als dies Burgener sein will.

