Eine kleine Unaufmerksamkeit in der Defensive gepaart mit einer etwas ungeschickten Intervention von Goalie Leonardo Genoni reichten so den Schweden, um sogar eine Führung in diese zweite Drittelspause zu retten. Ein langer Pass von Oliver Ekman-Larsson, ein etwas zu offensiv agierender Raphael Diaz, ein etwas zu spät eingreifender Christian Marti und schlechtes Timing von Genoni waren in der Gesamtsumme zu viel, um William Nylander am schwedischen Führungstor zu hindern.

Die Schweizer hätten an diesem Abend, an dem sie eine grosse Leistung zeigten, einen Torwart gebraucht, der sich keinerlei Schwächen zuschulden lassen kommt und ebenfalls über sich hinauswächst. Leider gelang Leonardo Genoni diese grosse Leistung nicht. Im Gegenteil. Er sah nicht nur beim zweiten Tor der Schweden nicht so gut aus, sondern auch beim dritten durch Alexander Edler, welcher die Schweizer Hoffnungen auf eine Sensation mit dem 1:3 früh knickte.

Der Verteidiger der Vancouver Canucks profitierte von einem saftigen Abpraller des Schweizer Goalies. Solche Gelegenheiten lassen sich gestandene NHL-Cracks eben nicht entgehen. Und auf der anderen Seite musste NHL-Superstar Henrik Lundqvist im Tor der Skandinavier seinem Ruf effektiv gerecht werden. Bitter: Mit vertauschten Torhütern hätten die Schweizer dieses Spiel vermutlich gewonnen. Diese Erkenntnis soll aber nichts von den über das ganze WM-Turnier gesehen sehr guten Leistungen von Genoni wegnehmen.

Skandalöser Schiri-Pfiff

Am Ende wurden die Schweden für einen biederen Auftritt sehr gut belohnt. Und die Fischer-Boys in ihrem unablässigen Bemühen, noch einmal ins Spiel zurückzukehren, auch noch durch einen skandalösen Schiedsrichterpfiff zurückgebunden. Einem Treffer von Dominik Schlumpf (55.) wurde die Anerkennung versagt, weil der Referee eine Aktion vor Lundqvist viel zu früh abgepfiffen hatte.

Es passte zu einem Abend, an dem die Schweizer noch einmal alles in die Waagschale warfen, aber das Blatt nicht mehr zu wenden vermochten. «Wir haben uns mehr vorgenommen. Wir wollten unbedingt nach Köln. So auszuscheiden tut sehr weh», bedauerte Simon Bodenmann. Ihm war anzusehen, welche grosse Gelegenheit seine Mannschaft in Paris verpasst hatte, Schweizer Eishockey-Geschichte zu schreiben.