Die «Königsklasse» MotoGP ist in der Töffszene was die Formel 1 im Automobilrennsport. Für Schweizer eine Nummer zu gross. Sergio Pellandini war 1984 in der wichtigsten WM der letzte Schweizer in einem konkurrenzfähigen Team. Er erreichte als Suzuki-Werkpilot den 12. Schlussrang.

Nun wird, wenn alles wie geplant läuft, Tom Lüthi 2018 der nächste Schweizer mit vernünftigem Material auf dem höchsten Niveau. An der Seite des Italieners Franco Morbidelli im Rennstall des belgischen Bier-Milliardärs Marc van Straaten.

Die Chancen auf Spitzenplätze sind für Tom Lüthi ganz oben allerdings gering. Nur unter extremen Verhältnissen, beispielsweise Regen, sind vorderste Rangierungen möglich. Ist die Piste trocken und bleibt Chaos aus, sind Klassierungen zwischen Platz 8 und 15 üblich. Tom Lüthi bekommt zwar eine Honda. Aber keine «Erstklasse-Honda». Er fährt in einem sogenannten «Satelliten-Team» vorjährige Werksmaschinen, die nicht auf dem allerneusten Entwicklungsstand sind.