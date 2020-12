Auf den Spuren einer Legende: Karim Benzema führt Real Madrid ins Achtelfinal der Königsklasse

Wie hatte es Luka Modric formuliert? «Real hat immer bewiesen, dass es zur Stelle ist, wenn es gewinnen muss.» Der Weltfussballer von 2018 sollte recht behalten.

Die Anhänger von Underdogs-Teams hatten im Vorfeld dieses entscheidenden Duells im Kampf um das Achtelfinal-Ticket der Champions League darauf gehofft, dass das kleine Borussia Mönchengladbach den erfolgreichsten Fussballklub Europas aus dem Konzert der Grossen spediert. Eine Niederlage von Real Madrid hätte das erstmalige Ausscheiden aus der Gruppenphase bedeutet.

Stattdessen folgt in diesem zum Final erklärten Spiel ein Auftritt, in dem Real Madrid zwar nicht zaubert, aber so dominant auftritt, wie dies von den Königlichen in ihrem Lieblingswettbewerb erwartet wird. Am Ende siegt Real mit 2:0. Gladbach wiederum präsentiert sich eingeschüchtert, obwohl Real seine Gäste derzeit nicht im Estadio Santiago Bernabéu empfängt – sondern im kleinen Estadio Alfredo di Stéfano. Benannt ist die Spielstätte nach der Real-Legende, welche die Madrilenen mit seinen Toren Ende der 1950er-Jahre zu fünf Titeln im Vorgängerwettbewerb der Champions League geführt hat.

Um diese Legende einzuholen fehlt Karim Benzema noch ein Titel. Schon viermal hat der Franzose mit den Madrilenen die Champions League gewonnen. Und mit seinem Torriecher sorgt der 32-Jährige dafür, dass die Real-Fans von einem weiteren Triumph in der Champions League träumen dürfen.

Zweimal schraubt sich der bullige Stürmer im Gladbacher Strafraum hoch und köpfelt den Ball in die Maschen. Die Tore sind fast identisch. Erster Streich: Lucas Vázquez flankt von der linken Seite, Benzema köpfelt ein. Zweiter Streich: Rodrygo flankt von der linken Seite, Benzema köpfelt ein.