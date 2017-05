Vom Rebellen zum Philosophen

«Willst du mit mir high werden?», fragt ihn 1997 ein falscher Freund, den er Slim nennt. Agassi willigt ein. «Slim schüttet eine kleine Menge des weissen Puders auf den Couchtisch. Er formt eine Linie, schnupft sie. Ich schnupfe. Ich sinke zurück in das Sofa. Es gibt einen Moment des Bedauerns, gefolgt von riesiger Traurigkeit. Dann kommt eine Welle der Euphorie und schwemmt jeden negativen Gedanken aus meinem Kopf. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt, so hoffnungsvoll.» Der Crystal-Meth-Konsum in der sportlichen Krise ist sein Tiefpunkt.

Aber auch ein Wendepunkt. Er trennt sich von seiner Frau, der Schauspielerin Brooke Shields, gewinnt 1999 die French Open. Es beginnt die wundersame Wende vom Rebellen mit dem Toupet zum Philosophen mit der Glatze. Er heiratet Steffi Graf, hat heute mit ihr zwei Kinder, Jaz Elle und Jaden Gil, und kümmert sich um seine Stiftung, die Kindern Bildung ermöglicht. Als er 2006 zurücktritt, ist er ein anderer Mensch, eine Lichtgestalt, eine Inspiration. Er verkörpert das, wonach Novak Djokovic seit einem Jahr sucht, nachdem er auf dem Platz alles erreicht hat, wovon er immer geträumt hatte.

1994. Novak Djokovic gibt sein erstes Interview. «Ich will die Nummer eins werden», sagt er. Er steht stundenlang am Zaun, schaut seiner späteren Trainerin Jelena Gencic zu. Mit 13 geht er nach München, trainiert in der Akademie des Kroaten Niki Pilic. «Er hat mir tausendmal gesagt, dass es sein Ziel ist.» Seine Mutter Dijana weint oft am Telefon, «doch er zeigt keine speziellen Emotionen. Er weiss, was er will – der beste Spieler der Welt werden.»

Djokovic, und das unterscheidet ihn von Agassi, hat das Tennis gewählt. Es ist sein Leben.

Die Philanthropie, die Motivation, die zu erodieren droht, die Erfolge – es sind Elemente, die Djokovic und Agassi verbinden. Doch es gibt ebenso viele, die sie trennen. Djokovic macht auch private Probleme für sein Nachlassen geltend. Trotzdem ist er seit über zehn Jahren mit seiner Jugendliebe Jelena Ristic liiert. Im Herbst wird er zum zweiten Mal Vater. Obwohl charismatisch, fehlt ihm die staatsmännische Ausstrahlung, die Agassi ausmacht. Und doch ist das Experiment, den Amerikaner als Trainer zu engagieren, nicht nur Hilferuf, sondern auch kluger Schachzug.