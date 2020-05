Alles spricht für die Wiederaufnahme der Fussball-Profiligen – und die Amateure dürfen am 6. Juni endlich wieder richtig trainieren

Die Anzeichen verdeutlichen sich: Bald wird der Profifussball in der Schweiz wieder starten. Denn die neuen Lockerungsmassnahmen des Bundesrats sind auch für den Profifussball ein gutes Zeichen. Dabei dürfte es sich trotz den vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen zunächst um Geisterspiele handeln.

Zwar sind Veranstaltungen mit 300 Personen wieder erlaubt. Dies ist aber weniger mit den üblichen Zuschauerzahlen vergleichbar, sondern viel mehr mit denen von Geisterspielen. In der deutschen Bundesliga etwa dürfen an den Geisterspielen ebenfalls maximal 300 Zuschauer ins Stadion.

Die Argumente dagegen werden weniger

Entscheidender für den Schweizer Profifussball dürfte demnach sein, was am Freitag entschieden wird. Dann entscheiden die Vereine der Super und Challenge League an einer ausserordentlichen Generalversammlung, ob die Saison wieder aufgenommen wird oder nicht.

Bei dieser Frage spalten sich die Vereine passend entsprechend dem Punktestand in der Tabelle. Teams an der Spitze und in der Mitte der Super League wollen Weitermachen, Vereine im Abstiegskampf wollen abbrechen und die Super League vorübergehend auf 12 Teams aufstocken. In der Challenge League will eine Mehrheit spielen. Eigeninteressen scheinen im Vordergrund zu stehen.

Klar ist: Die Argumente für einen Abbruch sind durch die Lockerungen des Bundesrats deutlich weniger geworden. Neu darf selbst der Breitensport wieder spielen, wie will man da rechtfertigen, wenn der Profibetrieb da nicht wieder anfängt? Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz inzwischen hinterher, in Ländern wie Deutschland, Tschechien oder ab diesem Wochenende in Österreich wird wieder gespielt. Weitere werden bald folgen.

Die schwierige Aufgabe für die Planung

Die Terminfindung für die letzten Spieldaten dürfte die Planer der Swiss Football League derweil noch vor Probleme stellen. Wahrscheinlichstes Szenario ist es, dass die Meisterschaften zwischen dem 19. Juni und dem 2. August zu Ende gespielt wird. Erst im Anschluss steht der Cupwettbewerb, in dem die Viertelfinals anstehen, wieder aufgenommen und zu Ende gespielt.

Dies ist aber noch nicht ganz klar, da dann auch die Uefa ihre Wettbewerbe zu Ende spielen will. Ein Sorgenkind wäre dabei der FC Basel. Er ist sowohl im Schweizer Cup als auch in der Europa League noch mit dabei. Im dümmsten Fall muss der FCB für die europäischen Wettbewerbe sogar noch Qualifikationsspiele bestreiten. Die neue Saison startet dann im September.