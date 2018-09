Es beginnt so schön, so verheissungsvoll. Mit zwei Toren im ersten Länderspiel gegen Tunesien. Ein Talent, 1,91 Meter gross, sein Körper muskelbepackt, über 100 Kilogramm schwer, dabei trotzdem beweglich und torgefährlich, ausgestattet mit einem guten Auge. Es ist der 28. Dezember 2007, ein Freitag, und Alen Milosevic erst 18-jährig, als er erstmals für die Schweiz aufläuft. Seit 1995 hat die Schweiz sich nicht mehr für eine WM qualifiziert, seit 2006 (Gastgeber) auch nicht mehr für eine Europameisterschaft. Wieder einmal war ein Neustart ausgerufen worden. Wieder einmal sollte alles besser werden. Und Kreisläufer Alen Milosevic sollte einer der Grundpfeiler sein.

Es endet so unschön, so enttäuschend. Es ist die Nacht auf Samstag, 11. Januar. Ein Tag nach der 23:31-Niederlage gegen Slowenien, zwei Tage vor dem letzten Qualifikations-Spiel in Luxemburg, das die Schweiz mit 28:23 gewinnt. Als Gruppendritter verpasst man die WM 2015. Tatort: Safrangasse in Schaffhausen. Mit heruntergelassenen Hosen, später mit blankem Hintern, tanzt Alen Milosevic vor der Bar «Cuba Club», pinkelt an eine Hauswand. Wie einige seiner Kollegen ist er betrunken, doch keiner geht so weit wie der Spieler des BSV Bern Muri. Sein Pech: Ein Schnappschuss aus jener Nacht landet beim «Blick», Milosevic wird zur grossen Titelgeschichte: «So feiert ein Nati-Spieler.»

Die Bundesliga erobert

Ingo Meckes, Chef Leistungssport, stellt Milosevic an den Pranger: «Das Verhalten ist nicht tragbar und wird Konsequenzen haben.» Milosevic wird wegen «ungebührlichen und unmoralischen Verhaltens» suspendiert. Kurz darauf erklärt er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Er ist damals erst 24-jährig und spielt in der zweiten deutschen Bundesliga für Leipzig. 2015 steigt das Team in die wohl beste Handball-Liga der Welt auf, Milosevic ist ein unverzichtbarer Wert. In 182 Spielen für die Sachsen hat er 410 Tore erzielt, über 4000 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Heimspielen. Einer mit der Klasse eines Alen Milosevic, dazu auf der Position des Kreisläufers, da ist man sich einig, ist für das Schweizer Nationalteam unverzichtbar.