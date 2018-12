Simon Ammann steht am Wochenende bei den Weltcup-Springen von Engelberg nach einem völlig missratenen Start in den Winter unter Druck. Der Toggenburger muss bei der Hauptprobe für die Vierschanzentournee andeuten, dass er den Anschluss an die erweiterte Spitze auch mit dem neuen Material noch finden kann.

Die Pause für den 37-Jährigen dauerte länger als erwartet. Nach schwachen Auftritten in Wisla und Kuusamo verzichtete Ammann zugunsten eines Trainingsblocks in Lillehammer auf den Start in Russland. Weil die Springen in Titisee-Neustadt am vergangenen Wochenende dem Wetter zum Opfer gefallen waren, dauerte die wettkampffreie Zeit gleich drei Wochen.

Drei Springen – kein einziger Punkt

Ammann steht unter Druck. Er ist in seiner 22. Weltcup-Saison in einer ganz heiklen Phase angelangt. Bislang hat er in drei Springen keinen einzigen Weltcup-Punkt gewonnen und als Tiefpunkt zuletzt am Polarkreis sogar die Qualifikation verpasst. Das Wochenende in Engelberg beginnt für ihn definitiv schon am Freitagabend mit der Ausscheidung für den Wettkampf vom Samstag. Vor dem zweiten Springen am Sonntag wird erneut eine Reduktion auf 50 Springer vorgenommen. Sofern der Routinier in Engelberg nicht liefert, ist er kaum für das stressige Programm einer Vierschanzentournee bereit. Die Probleme liegen nicht wie in der jüngeren Vergangenheit bei der Landung, sondern beim Übergang in den Flug - was einst Ammanns Stärke war.