Danach wird es ruhig um Schnyder, die sich vor den Toren Hannovers niederlässt. Ende 2014 wird sie Mutter von Kim Ayla. Nach ihrer ersten Schwangerschaft will sie unbedingt wieder in Form kommen und sich bewegen. Sie arbeitet mit Junioren, spielt für Braunschweig in der Bundesliga. «Den Ehrgeiz und die Herausforderung zu lieben, ist eine Charaktersache», sagt sie. Die Lust am Kräftemessen kehrt zurück, nicht aber jene auf Schlagzeilen. «Ich bin glücklicher abseits des Platzes», sagt sie im Sommer 2015 bei ihrem ersten Turnier.

Vor Bencic und Vögele

Verhindern lassen sie sich indes nicht, zumal Patty Schnyder in der Weltrangliste inzwischen vor Belinda Bencic (20, WTA 200) oder Stefanie Vögele (27, WTA 202) geführt wird, obwohl sie kein Profi-Leben führt. Vormittags trainiert sie, die Nachmittage gehören Tochter Kim. Ziele setze sie sich keine, sagt Schnyder. Für sie zähle die Freude am Spiel. Vieles in ihrem Leben dreht sich um die gelbe Filzkugel, aber längst nicht mehr alles. Für sie ist New York nur ein Abstecher in die Traumfabrik.