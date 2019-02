Nach der Auswärtsniederlage in Steffisburg erwarten die Stadtturner am Samstag den nächsten starken Gegner in der heimischen Aue: Den BSV Stans, der in der Rückrunde drei Punkte aus zwei Spielen geholt hat.

Der BSV Stans, trainiert von Andy Gubler, spielte bis Mitte November eine sehr gute Vorrunde. Bis zum 17.11. wurden sieben von neun Spielen gewonnen, auch die denkwürdige Begegnung mit Städtli 1. Danach schaute in den vier Partien bis zur Weihnachtspause schaute nur noch ein einziger Punkt heraus. In die Rückrunde ist man mit neuem Schwung gestartet: Nach einem Unentschieden gegen Solothurn wurde letztes Wochenende der TV Möhlin mit einer 41:28-Packung nach Hause geschickt.

Ärgerliche Niederlage in Steffisburg

Baden auf der anderen Seite verpasste es, die souveräne Leistung gegen Birsfelden zu bestätigen: In Steffisburg fing man sich dank 13 technischen Fehlern und 23 (!) Fehlschüssen eine weitere unnötige Niederlage ein und verpasste es damit, bis auf zwei Punkte an Rang drei heranzurücken. So sind es nun vier Punkte – ebenso viele wie nach hinten zu Platz 10. Städtli 1 tut also gut daran, sich auf seine Qualitäten zu besinnen und sie auch konsequent umzusetzen, bevor man sich plötzlich in hinteren Tabellenregionen wiederfindet!

Wie die Reaktion des Teams von Trainer Björn Navarin aussieht, wird sich am Samstagabend zeigen. Stans ist nicht dafür bekannt, Geschenke zu machen!