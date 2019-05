Wenn man Ihnen vor der Saison offeriert hätte, dass Sie mit dem TV Möhlin in Ihrer ersten Spielzeit als Trainer den dritten Rang belegen, hätten Sie das Angebot angenommen?

Jürgen Brandstaeter: Definitiv. Rang drei ist ein sensationelles Ergebnis mit dieser neuen Mannschaft. Wir hatten nach der letzten Saison fünf Abgänge von richtig guten Spielern, die wir kompensieren mussten. Das ist uns ganz gut gelungen. Ich glaube, jeder in Möhlin ist zufrieden mit dieser Saison.

Wenn man die Resultate in dieser Saison anschaut, fällt auf, dass Ihre Mannschaft nach der Meisterschaftspause im Januar mit drei Niederlagen aus vier Spielen in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. Was war da los?

Richtig, wir zogen dort unsere einzige Schwächephase in dieser Saison ein. Der Hauptgrund dafür war die Verletzung unseres Topskorers Patrik Vizes. Er schiesst für uns sieben bis acht Tore pro Spiel. Diesen Ausfall können wir mit unserem Kader von 13 Spielern nicht so einfach kompensieren. Ohne Patrik fehlen uns 10 bis 20 Prozent. Ich glaube, dass wir zwei Spiele mehr hätten gewinnen können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Das hätte jedoch an unserer Schlussrangierung nichts geändert.