Man kann es Jammern auf hohem Niveau nennen, wenn bei einem Team die Alarmglocken nach zwei Unentschieden in Folge läuten. Wenn sich die aber wie Niederlagen anfühlen, muss etwas geschehen, damit die Moral nicht Schaden nimmt.

Dass sich bei Städtli 1 in den spielfreien Wochen definitiv etwas getan hat, zeigte sich am Freitagabend in der Aue. Der TV Möhlin, nach sechs Spielen mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen, trat mit breiter Brust an und legte es offensichtlich darauf an, in der Spitzengruppe der NLB-Tabelle zu verbleiben – und den Derbyfluch zu brechen, der Möhlin in den sechs bisherigen Begegnungen mit Baden fünf Niederlagen beschert hatte.

Start auf Augenhöhe

Möhlin legte vor prächtiger Zuschauerkulisse schnell und wuchtig los und machte mächtig Druck auf die Badener Defensive. Die zeigte sich der Aufgabe aber gewachsen und gestand den Gästen nie mehr als ein Tor Vorsprung zu. Und auch damit war es in der 10. Minute vorbei, als Pascal Bühler (4/11) Städtli 1 erstmals 5:4 in Führung brachte.

Fortan waren es die Heimherren, die den Takt vorgaben und sich weder durch Zeitstrafen noch durch den starken Rok Jelovcan im Möhlener Tor irritieren liessen. 17:13 zur Pause – die gut 500 Zuschauer in der Aue durften sich auf weitere 30 intensive Minuten freuen.

Zwischenspurt nach dem Pausentee

Was Städtli nach dem Wiederanpfiff bot, übertraf dann aber doch sämtliche Erwartungen bei weitem. Als hätten alle in der Garderobe einen Stromstoss verpasst bekommen, wurden die angreifenden Gäste noch früher noch aufsässiger angegangen und Querpässe nicht nur unterbunden, sondern gleich abgefangen und in Gegenstosstore umgemünzt. Aus dem 17:13 wurde so innert Kürze ein 20:13, und ein Badener Schaulaufen lag in der Luft.

Ganz so einfach ging es dann doch nicht weiter. Zum einen vermochte Städtli das horrende Tempo natürlich nicht auf Dauer zu gehen. Zum anderen besann sich Möhlin auf seine Kämpferqualitäten und versuchte die Badener Dominanz mit allem möglichen Mitteln zu brechen. Sei’s mit taktischen Finessen wie einem zusätzlichen Feldspieler (was mit Treffern ins leere Tor bestraft wurde), sei’s mit ruppigem Einsteigen und versteckten unsauberen Aktionen (die die Badener aber nur noch mehr motivierten).

Überzeugend zum verdienten Sieg

Zu guter Letzt resultierte ein ungefährdeter 34:30-Sieg für Baden – der mittlerweile sechste in sieben Begegnungen mit den ambitionierten Kämpfern aus dem Fricktal – und die Rückkehr in die Spitzenregionen der NLB-Tabelle. Gemeinsam mit dem erstplatzierten RTV Basel ist das zweitplatzierte Baden nun die einzige Mannschaft ohne Niederlage in der laufenden Meisterschaft!

Baden und Basel sind die Tormaschinen der Liga. Nach sieben Runden haben beide Teams 222 Treffer auf dem Konto.

Zurück zu den Alarmglocken: Die sind noch nicht aus, schrillen aber erst mal deutlich leiser. Zum einen hat fast jeder eingesetzte Spieler mindestens einmal gescort und die Hauptlast der Toreproduktion hat sich wieder auf erfreulich viele Schultern verteilt: Philipp Seitle (8/12), Josef Zuber (8/12), Marcus Hock (6/10) und Pascal Bühler (4/11) trugen 26 der 34 Badener Treffer bei. Und Patrick Schweizer (3/4) erwies sich nicht nur als gewohnt unermüdlicher Kämpfer in der Defensive, sondern netzte auch noch gleich dreimal als Kreisläufer ein!

Zum anderen vermochten die Badener Torhüter Marco Wyss (9/23, 40%) und Nik Schöpfer (4/19, 22%) deutlich mehr Akzente zu setzen und trugen mit motivierenden Big Safes wesentlich zum Erfolg bei. Nach zuletzt diskreten Auftritten hoffentlich die Initialzündung für den weiteren Verlauf der Saison.

Nächste Station: Stäfa

Der hat es nämlich in sich. Nach dem wunschgemässen Einstieg in die zwanzig Tage der Wahrheit steht kommenden Samstag das Auswärtsspiel bei den Lakers Stäfa an. Die Zürcher zählen sich traditionell zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten und müssen nach der Niederlage gegen Steffisburg schauen, dass der Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreisst.

Baden will die dafür nötigen Punkte sicher nicht beisteuern.