Insbesondere in den entscheidenden Situationen waren die Oberentfelderinnen ein Stück besser und siegten so in drei engen Sätzen mit 12:10, 13:11 und 11:9. «Das war wirklich ein tolles Spiel der gesamten Mannschaft, die einen sehr positiven Auftritt gezeigt hat. Das hat Spass gemacht zum Zuschauen und war ein toller Start in die neue Saison», bilanzierte Marti-Suter. Nach dem ersten Spieltag der neuen Feldsaison grüsst die Mannschaft gemeinsam mit dem TSV Jona von der Tabellenspitze.

TV Olten überrascht

Der Aufsteiger aus Olten feierte einen Traumstart in die neue Saison und konnte gleich zwei Siege ins Trockene bringen. Und dabei bewiesen die Oltner Nervenstärke. Gegen Vordemwald gewannen sie im Entscheidungssatz mit 12:10 und gegen Elgg-Ettenhausen war es gar noch knapper. In diesem Duell sicherten sich die Oltner den Entscheidungspunkt zum 15:14 im fünften und entscheidenden Satz.