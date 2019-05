Nach sechs Jahren in der Zweit- und Drittklassigkeit kehrt der traditionsreiche Servette FC ins Oberhaus des Schweizer Fussballs zurück. In der viertletzten Runde der Challenge League siegten die von Alain Geiger trainierten Genfer daheim gegen Lausanne-Sport 3:1.

Schon mit einem Unentschieden hätten die Genfer den Aufstieg in die Super League frühzeitig sichergestellt. Aber in der Schlussphase boten sie den über 20'055 feiernden Zuschauern eine Gala und ein Spektakel mit Toren von Routinier Alexandre Alphonse und dem eingewechselten 18-jährigen Kastriot Imeri. Mit der akrobatischen Art, wie er das 3:1 erzielte, deutete der Imeri an, dass er wohl zu den grössten Talenten im Schweizer Fussball gehört.

FC Aarau mit Sieg in Schaffhausen auf Platz 2

In der Nachspielzeit stürmten Dutzende von Fans das Spielfeld, als der Match lief. Nach einem längeren Unterbruch konnte die Partie ordnungsgemäss beendet werden.

Lausanne-Sport, das noch um die Teilnahme an der Barrage kämpft, liegt nach der Niederlage einen Verlustpunkt hinter Aarau. Der FC Aarau kann also mit einem Auswärtssieg in Schaffhausen (Samstag, 17.30 Uhr) den Barrageplatz erobern.