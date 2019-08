Seine Gefühlslage? «Mega!» In seiner dritten Saison in der Rennserie ADAC GT Masters hat der Aargauer Rennfahrer Ricardo Feller sein erstes Rennen gewonnen. «Ich musste drei Jahre darauf warten, ganz oben auf dem Podium zu stehen», sagt der 19-Jährige. «Dies jetzt geschafft zu haben ist ein extrem tolles Gefühl. Ich bin einfach superhappy.»

2017 debütierte er mit erst 16 Jahren als jüngster Fahrer überhaupt in der GT3-Serie. Am Sonntag ging im holländischen Zandvoort Fellers Traum vom Sieg in Erfüllung. Dank einer souveränen Leistung sicherte sich der Schweizer Audi-Fahrer zusammen mit seinem Teamkollegen Dries Vanthoor den ersten Sieg. Als der Belgier das Steuer an Feller übergab, übernahm das Duo die Führung im Rennen.

Mit einer Serie schneller Runden konnte Feller seinen Vorsprung auf Fabian Vettel, den Bruder von Formel-1-Star Sebastian Vettel, ausbauen. Der Deutsche wurde später auf Rang drei verdrängt, Feller hingegen sah mit 2,4 Sekunden Vorsprung als Erster die Zielflagge.