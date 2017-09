Hört das denn nie auf? Schon wieder hat sich ein Spieler des FC Aarau schwer verletzt. Juan Pablo Garat knickte im Mittwochstraining unglücklich mit dem linken Fuss um - Diagnose nach den Untersuchungen am Mittwoch im KSA Aarau und am Donnerstag in einer Klinik in Rheinfelden: Bänderriss im Sprunggelenk. Ausfalldauer rund zwei Monate. Somit dürfte die Vorrunde für den Argentinier gelaufen sein.

Wie bitter für Garat! Der altgediente Innenverteidiger (seit 2011 beim FCA) erhielt im Sommer erst im letzten Moment nochmals einen Vertrag bis 2018 und sollte den Stellvertreter für die Stamm-Verteidiger geben. Doch weil Igor Nganga und Stéphane Besle verletzungsbedingt ausfielen, wurde Garat unverhofft zur wichtigen Figur im Abwehrzentrum. In sieben von acht Spielen kam er zum Einsatz – mit dieser Anzahl Einsätze hatte Garat im Voraus wohl mit Blick auf die ganze Saison gerechnet.

Zuletzt war der 34-Jährige im Derby gegen Wohlen (2:0), in dem Aarau der lang ersehnte erste Saisonsieg gelang, einer der besten Spieler auf dem Platz und an beiden FCA-Toren entscheidend beteiligt (siehe Video).