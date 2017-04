Schalensitze statt Klappsitze und eine Beleuchtungsanlage mit zu wenig Lichtstärke führen dazu, dass die Freiämter die Lizenz zumindest in erster Instanz nicht erhalten werden. Ob die Freiämter die Lizenz in zweiter Instanz erhalten, ist fraglich. Sehr fraglich!

Die SFL zeigt seit Anfang dieser Woche nämlich mit dem Drohfinger auf den FC Wohlen. Sie forderte den Klub mit einem Schreiben vom Dienstag, 25. April, auf, bis am Mittwoch, 26. April, ein Ausweichstadion für die Heimspiele in der Saison 2017/18 zu benennen. Das löst in den Reihen der Freiämter Kopfschütteln, Unverständnis, Frust und Ärger aus.

Stadion gehört nicht dem Klub

Bis heute Nachmittag muss der FC Wohlen auf das Schreiben der SFL reagieren. Das hat der Verein nach Aussage von Verwaltungsratspräsident Lucien Tschachtli gemacht und eine Stellungnahme zu allen umstrittenen Punkten abgegeben. Zentrale Aussage: Ein Ausweichstadion kommt nicht in Frage. Der FC Wohlen spielt weiter in der Niedermatten – egal, in welcher Liga.

Der Knackpunkt ist, dass das Stadion Niedermatten nicht dem Fussballklub Wohlen sondern der Gemeinde Wohlen gehört. Sie aber bietet weder zum Einbau von Klappsitzen noch zur Installation einer neuen Beleuchtungsanlage Hand. Der Grund: Fehlendes Geld!