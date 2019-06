Am Tag, an dem Aarau fest in der Hand der Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz ist, wollen auch die Fussballer nicht zurückstehen. Um 10 Uhr nehmen sie auf einem der Trainingsplätze beim Brügglifeld die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Sie tun gut daran, die angenehmen Temperaturen noch richtig zu geniessen, denn das Thermometer wird in der nächsten Woche auf bis zu 36 Grad klettern. «Eigentlich liebt ja kein Spieler die Vorbereitungsphase», sagt Olivier Jäckle, «aber vier Wochen sind schon noch auszuhalten.» Obwohl viel gerannt und noch mehr geschwitzt wird, freut sich der 26-Jährige, dass es nach der dreiwöchigen Sommerpause wieder losgeht. Die Kumpels wieder zu sehen und mit ihnen trotz der Schinderei Spass zu haben, ist ja ein wichtiger Teil im Leben eines Fussballers. Viele positive Reaktionen Jäckle hat seine freien Tage in Spanien und Amsterdam verbracht. Das bittere Saisonende mit dem so knapp verpassten Aufstieg hat ihm die Ferien zwar nicht gerade verdorben, aber die ersten Tage nach dem Xamax-Schock seien schon schwierig gewesen. «Zu fassen, was da genau passiert ist, war nicht einfach», sagt Jäckle.

FCA-Spielkalender >Test: Samstag, 29. Juni

Thun vs. Aarau, in Heimberg, Anpfiff: 15.00 Uhr (Partie 1) und 17.30 Uhr (Partie 2) > Test: Mittwoch, 3. Juli

Luzern vs. Aarau, in Luzern, Anpfiff: 19.00 Uhr > Test: Samstag, 6. Juli

Klingnau (2. Liga inter) vs. Aarau, in Klingnau, Anpfiff: 16.00 Uhr > Test: Freitag, 12. Juli

Termin noch provisorisch, Gegner noch nicht bekannt > Test: Sonntag, 14. Juli

Termin noch provisorisch, Gegner noch nicht bekannt

Das einzig Gute an jenem Sonntag sei gewesen, dass der von GC umworbene Sportchef Sandro Burki gleich nach dem Spiel seinen Verbleib beim FCA vermeldet habe. Gut getan hätten auch die fast ausschliesslich positiven Reaktionen im Umfeld und von den Fans. «Es wurde uns versichert, es sei trotz der abschliessenden Enttäuschung ein super Jahr gewesen und die Fans brachten zum Ausdruck, wie gern sie zu unseren Spielen gekommen und wie stolz sie auf den FC Aarau seien», berichtet Jäckle. Vermutlich wird Trainer Patrick Rahmen bei seiner Saison-Antrittsrede noch einmal kurz auf die Geschehnisse vom 2. Juni eingehen, dann aber gleich den Blick nach vorne richten. Denn schon am Freitag, 19. Juli, eröffnet der FC Aarau auf der Schützenwiese in Winterthur die neue Saison. «Wir wollen auf jeden Fall besser starten, als im letzten Jahr», sagt Jäckle. Was angesichts jener sechs Niederlagen allerdings auch keine Kunst sein sollte. Er geht davon aus, dass der FCA erneut zum Kreis der Mitfavoriten auf einen Spitzenplatz in der Challenge League gehört. «Natürlich ist der Aufstieg unser Traum. Aber wir sind gut damit gefahren, leise Töne anzuschlagen», sagt Jäckle, der im zentralen Mittelfeld gut zu Elsad Zverotic passt und mit diesem das Herz der Aarauer Mannschaft bildet. Erleichtert, dass Rahmen bleibt Jäckle hat aus der Distanz mitverfolgt, wie Rahmen als neuer Trainer des FC Basel gehandelt wurde. «Mehr als das, was in den Zeitungen stand, wusste ich aber auch nicht», sagt Jäckle. Er räumt ein, eigentlich damit gerechnet zu haben, dass Rahmen den FC Aarau verlassen werde. «Ich hätte es auch verstanden, wenn es dazu gekommen wäre. Wir Spieler würden ein Jobangebot des FCB ja auch nicht ausschlagen.»

FCA-Saisonstart > 1. Runde (Freitag, 19. Juli)

Winterthur - Aarau 20.00 > 2. Runde (Samstag, 27. Juli)

Aarau - Kriens 19.00 > 3. Runde (Freitag, 2. August)

Aarau - Grasshoppers 20.00 > 4. Runde (Samstag. 10. August)

Chiasso - Aarau 18.30 > 5. Runde (Samstag, 24. August)

Aarau - Wil 19.00 > 6. Runde (Samstag, 31. August)

Lausanne - Aarau 19.00 > 7. Runde (Samstag, 21. September)

Aarau - Schaffhausen 19.00 > 8. Runde (Dienstag, 24. September)

Aarau - Stade Lausanne-Ouchy 19.30 > 9. Runde (Sonntag, 29. September)

Vaduz - Aarau 16.00