Doch ausgerechnet in der Königsdisziplin über die Langdistanz am Sonntag glänzen Kyburz und Co. durch Abwesenheit. Weil bereits am kommenden Freitag der erste WM-Einsatz in Estland auf dem Programm steht, verzichtet der Grossteil der Schweizer Weltmeisterschafts-Delegation auf den Start im kräftezehrenden Gelände auf der Saalhöhe. «Die Terminkollision ist bedauernswert. Ich wäre sehr gerne gestartet», sagt Titelverteidiger Kyburz.

Unvorteilhafte Verschiebungen

Wieso konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen, die im OL ein Novum darstellt? Man darf nicht einfach mit dem Finger auf einen Schuldigen zeigen und den Schwarzen Peter verteilen. Denn einerseits besteht das Problem, dass der internationale Verband seine Termine bislang immer erst nach dem Schweizer Verband bekannt gab. Und die WM in Estland findet rund einen Monat vor dem «normalen» Zeitpunkt des jährlichen Saisonhöhepunkts statt.

Mit dieser Verschiebung hatte Swiss Orienteering nicht gerechnet, als es seinerseits die nationale Meisterschaft erstmals seit Jahrzehnten vom Herbst in den Frühsommer verlegte. Damit wollte man dem Termindruck der prall gefüllten nationalen Herbstsaison mit mehreren Läufen in alpinem Gelände Rechnung tragen. Das Thema bot in Erlinsbach auf jeden Fall Stoff für Diskussionen. «Ich verstehe nicht, wieso der Verband für die Schweizer Meisterschaft kein Datum im Spätsommer gefunden hat», kritisierte ausgerechnet der neue Schweizer Meister Fabian Hertner.

Der Baselbieter war der einzige WM-Fahrer, der die Strapazen auf sich nahm – auch, weil er wegen eines Muskelfaserrisses die WM-Hauptprobe im Weltcup vor Monatsfrist verpasst hatte. Immerhin kam Hertner, der bereits WM- und EM-Titel sein eigen nennen darf, so im Alter von 32 Jahren zur Premiere des ersten Schweizer Meistertitels über die Langdistanz.

Gold für «Gold-Sime»

Und das Fehlen der aktuell besten Orientierungsläufer bescherte den Organisatoren des OLK Argus zumindest die prominenteste Siegerin, die es in dieser Sportart überhaupt geben kann. Die 23-fache Weltmeisterin Simone Niggli feierte im Seniorenalter von 39 Jahren ihren insgesamt elften Schweizer Meistertitel über die Königsdistanz – mit einem Vorsprung, der an die besten Zeiten von «Gold-Sime» erinnerte.