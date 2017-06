Nachdem sie sich wieder gefangen hatten, drückten die FCA-Frauen in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, der schliesslich in der 87. Minute gelang. Lara Jenzer profitierte dabei von einem Missgeschick der gegnerischen Torhüterin und drückte den Ball über die Linie. Mehr gelang aber nicht mehr und so war der Traum vom Aufstieg in die NLA mit dem Schlusspfiff in Worb ausgeträumt.

Hoffnung auf ein Nachrücken in die NLA ist gering

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt für das Team von Trainer Andreas Zürcher trotzdem: In den vergangenen Wochen berichtete der «Blick», dass Cupsieger und NLA-Leader FC Neunkrich offenbar vor dem Konkurs stehen soll.

Im Falle eines Team-Rückzugs würde ein zusätzlicher Platz in der NLA frei. Wie dessen Besetzung erfolgen würde, ist in den Reglementen des Schweizerischen Fussballverbandes SFV zwar nicht festgehalten, es ist aber davon auszugehen, dass der Drittplatzierte der Auf-/Abstiegsrunde und damit die FC Aarau Frauen, zum Handkuss kämen und in der kommenden Saison trotzdem in der NLA spielen würden.

Allerdings: Gemäss Recherchen der «az» hat sich der FC Neunkirch offenbar für die kommende Saison für die Champions League angemeldet. Das würde bedeuten, dass die Ostschweizerinnen einen Weg gefunden hätten, den Konkurs und den daraus folgenden Rückzug aus der NLA zu verhindern.

So oder so: Bei den FC Aarau Frauen dominieren nach dem verpassten Aufstieg Tränen und Enttäuschung.