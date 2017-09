Der Aarauer Fan P. S. aus A. meldet sich per Mail. «Sehr geehrter Herr Kuhn, ich weiss nicht, was die Kritik am FC Aarau soll. Die letzte Runde in der Challenge League verlief ideal. Der FCA holte beim 0:0 im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona einen wertvollen Punkt. Und die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf FC Wil, Winterthur und Wohlen haben alle verloren.» Bleibt die Frage, ob Herr P. S. aus A. seine Botschaft ernst meint. Oder ist er ein Zyniker, der sich über den FC Aarau lustig macht? Schliesslich handelt es sich bei Rapperswil um einen Challenge-League-Grünschnabel. Um ein Team, bei dem 8 von 14 Spielern, die im Brügglifeld zum Einsatz kommen, in dieser Saison erstmals auf Profiniveau spielen.

Zu den weiteren Fakten: Tatsache ist, dass die Führungscrew des FC Aarau als Zielsetzung vor der Saison einen Platz in den Top 3 herausgegeben hat. Man wollte im Kampf um den Aufstieg in die Super League mitspielen. Und was ist passiert? Nach einem Viertel der Meisterschaft ist für den FC Aarau der Zug an der Tabellenspitze abgefahren. Der FC Schaffhausen, Xamax und Servette sind in der Challenge League eine Klasse für sich. Vaduz ist im Mittelfeld. Stand jetzt kämpft das Sextett Wil, Aarau, Winterthur, Wohlen, Rapperswil-Jona und Chiasso gegen den Abstieg.

18 Punkte weniger als Xamax

Sechs mickrige Punkte hat der FC Aarau aus neun Spielen geholt. Das sind 18 Zähler weniger als Xamax. In Worten: Achtzehn! Und dieses Xamax gastiert nun im Brügglifeld. Über die Favoritenrolle der Partie zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenachten gibt es keine zwei Meinungen. «Die Tabelle lügt nicht», sagt Jurendic. «Xamax hat sich die Erfolge verdient. Die Mannschaft ist seit drei Jahren zusammen und im Verlauf dieser Zeit zu einer Einheit geworden. Die Offensivkraft mit Nuzzolo, Tréand, Doudin und Veloso ist gross.» Vieles spricht also für die Neuenburger. Was aber spricht für den FC Aarau? Jurendic sagt: «In den drei Spielen gegen Wohlen, Chiasso und Rapperswil-Jona haben wir vier Punkte geholt und nur einen Treffer kassiert. Wir sind in den vergangenen Wochen stabiler geworden. Ich spüre eine positive Entwicklung.»