Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Geoffrey Tréand und Sébastien Wüthrich sind für den FC Aarau unverzichtbar. Mit 23 (Tréand) bzw. 17 Punkten (Wüthrich) stehen sie an der Spitze der internen Skorerliste. Dazu haben beide weit über hundert Super-League-Spiele in den Beinen, sind also wahre Luxusobjekte in der Challenge League.

Kein Wunder, will der FC Aarau sowohl Tréand als auch Wüthrich unbedingt behalten, um mit ihrer Qualität das grosse Ziel «Aufstieg» in Angriff zu nehmen. Rein vertraglich spricht nichts dagegen, das Duo ist schliesslich bis 2018 gebunden. Nur: Die Sache hat einen Haken. Beide wollen sich öffentlich dazu nicht äussern, doch im Brügglifeld ist es ein offenes Geheimnis: Tréand und Wüthrich wollen den FC Aarau verlassen. Sie haben ihr Anliegen beim Trainerstab und bei der Klubleitung deponiert. Wohin es Tréand zieht, ist unklar. Wüthrich ist seit Wochen bei Servette im Gespräch.