Der Chef also wird da sein. Doch dass bis am kommenden Dienstag auch ein Assistent, ein Goalietrainer und ein Konditionstrainer unterschrieben haben, ist offen. Mit Gabriele (U19-Nationalmannschaft) haben auch die restlichen Mitglieder des Trainerstaffs die Freiämter verlassen. Geeignete Nachfolger zu finden, ist gar nicht so einfach: Sie müssen im Interesse des neuen Cheftrainers sein. Und - viel wichtiger - sie brauchen die erforderlichen Diplome. So musste etwa der legendäre und beliebte Goalietrainer Boris Ivkovic gehen, weil er die Vorgaben der Swiss Football League nicht erfüllt.

Zusätzliche Erschwernis: Das lange Warten in der Lizenzfrage. Erst seit dem 31. Mai ist klar, dass Wohlen weiterhin in der Challenge League spielen kann. Bis dahin waren sämtliche Personalfragen auf Eis gelegt. In dieser Zeit haben viele Trainer- und Spielerkandidaten anderen Klubs zugesagt.