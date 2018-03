Der Verwaltungsrat des FC Aarau hat Trainer Marinko Jurendic entlassen. Der Entscheid der Führungscrew kommt nach den desolaten Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht überraschend und ist zweifellos richtig. Umso mehr, weil in den nächsten Monaten um den FC Aarau eine Euphorie entstehen muss, um die Massen für ein «Ja» in der Stadion-Volksabstimmung zu mobilisieren. Das wäre mit Jurendic nicht möglich.

Der Hauptgrund für das Aus des 40Jährigen ist so einfach wie der Fussball selbst: Dem Trainer wurde die Erfolglosigkeit zum Verhängnis. Jurendic hat mit dem FC Aarau 13 von 26 Pflichtspielen verloren, also jedes zweite! Und das nicht etwa in der Super League, sondern in der Challenge League. Das Cup-Out gegen die Amateure von Echallens war der Gipfel der Peinlichkeit.

Doch gegen Jurendic spricht mehr als nur die Statistik: Statt den vom Trainer versprochenen Spektakel-Fussball sah man meistens grottenschlechte Spiele ohne jeden Unterhaltungswert. Die Zuschauerzahlen sind auf einem Rekordtief angelangt. Eine Handschrift des Trainers war nie zu erkennen. Im Gegenteil! Die Spieler zeigten keine Emotionen, spulten ihr Programm leidenschaftslos runter und stemmten sich zuletzt nicht einmal mehr mit aller Macht gegen die Niederlagen. Von Jurendic wurden keine Wunderdinge erwartet. Doch wenn nicht einmal minime Entwicklungsschritte erkennbar sind, gibt es keine Alternative zur Entlassung.

Die Trennung vom Trainer ist nicht nur für den FC Aarau ein Befreiungsschlag, sondern auch für Jurendic selber: Nach der ersten Enttäuschung wird er in den nächsten Tagen selbstkritisch erkennen müssen, dass er zuletzt den Sinn für die Realität verloren hat. Anders ist nicht zu erklären, dass er nach den Blamagen gegen Rapperswil-Jona (0:2, 0:1) und der weiteren Ernüchterung in Wil (0:1) von guten Leistungen der Mannschaft sprach. Mehr noch: Jurendic sah Fortschritte, wo es keine gab. Für den sympathischen Jurendic gilt nach der Entlassung das Gleiche wie für den FC Aarau: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.