Kleines Final Herren:

Die Stärken der beiden Basler Jukic Bruno/Gysin Janis liegen klar auf der Hand: Ihre Shots, die sie immer knapp an die Seitenlinie legen können und den hohen Block. Dies bekommen auch die beiden Solothurner Scheidegger David/Scheidegger Raphael zu spüren und verlieren ihren ersten Satz mit 17:21

Obwohl Scheidegger / Scheidegger mühe in der Verteidigung haben, liegen sie punktemässig im zweiten Satz vorne. Sie spielen irgendwie neben oder über den grossen, hohen Block. Sie sichern sich den zweiten Satz mit 21:18.

Scheidegger / Scheidegger starten zwar gut in den dritten und entscheidenden Satz. Aber irgendwie lassen die Kräfte nach. Sie stehen falsch in der Verteidigung und kommen so nicht mehr an jeden Ball. Jukic/Gysin gewinnen den dritten Satz mit 15:12

Final Herren:

Dank Eigenfehler der beiden Aargauer Hekele Severin (Sisseln)/Kasper Kilian (Kaisten) liegen die beiden Basler Bürge Kaspar/Hagenbuch Niklaus schon von Beginn weg mit ein paar Punkten vorne. Hekele/Kasper kommen nochmal bis auf einen Punkt heran, machen Druck am Netz, müssen aber dennoch den ersten Satz knapp mit 19:21 abgeben.

Im zweiten Satz sind es nun Bürge/Hagenbuch, die mit ihren Eigenfehler auffallen. Der erste Satz hat viel Kraft und Energie gekostet. So endet der zweite Satz schon nach kurzer Zeit mit 21:13 klar für Hekele/Kasper

Im dritten Satz jagen nun Hekele /Kasper ihre Gegner im Feld herum. Doch Bürge/Hagenbuch bleiben dran und kämpfen um jeden Ball. Wenn Bürge / Hagenbuch keinen Block stellen, haben sie keine Chance in der Verteidigung. Beim Stand von 11:13 unterläuft ihnen einen Servicefehler, was eigentlich ein wichtiger Punkt gewesen wäre. So gewinnen Hekele/Kasper den Entscheidungssatz mit 15:11.