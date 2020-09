«Ein Spiel gegen Freunde»: Solothurn-Trainer Widmer trifft im Cup auf seinen Ex-Klub

Es könnte schon fast von Schicksal die Rede sein: Jürg Widmer, Trainer beim FC Solothurn, trifft in der 2. Hauptrunde des Schweizer Cups ausgerechnet auf den SC Schöftland, bei dem er nachhaltig seine Spuren hinterlassen hat und mit dem er bis heute verbunden ist.

«Es ist verrückt, ich war am Samstag beim 6:1-Sieg von Schöftland gegen den FC Sierre vor Ort und witzelte noch, dass wir in der nächsten Runde bestimmt auf den SCS treffen werden. Nun ist es prompt so gekommen», erzählt Widmer lächelnd. Der Trainer hat in seiner langen und bewegten Laufbahn bisher einiges erlebt, das kommende Cup-Spiel ist für ihn jedoch eine ganz besondere Angelegenheit. Widmer leitete als Hauptübungsleiter in Schöftland zwischen 2015 und 2018 erfolgreich einen Umbruch ein und führte das Team zurück in die 2. Liga inter.

Ebenfalls war Widmer, der eigentlich Gränicher ist, bei den Senioren und Veteranen für den SCS aktiv und beteiligt sich nach wie vor an einer Sponsorenvereinigung beim Verein: «Für mich wird es ein Spiel gegen Freunde. Ich kenne noch viele Spieler dort. Es macht mich stolz, dass die Teamstützen bis heute beim Verein geblieben sind. Wir haben offensichtlich beim Umbau die richtigen Jungs ausgewählt.»