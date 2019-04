Mit einem Sieg können die Aarauer den Rückstand auf die Waadtländer auf zwei Punkte verkürzen. Nachfolgend drei Erkenntnisse aus dem Spiel der Aarauer in Genf gegen Leader Servette, dass sie dank einer starken Schlussphase und Toren von Gianluca Frontino und Nicolas Schindelholz mit 2:1 gewonnen haben. Schreckmoment Giger. Ein Rückblick auf das Abschlusstraining des FC Aarau im Brügglifeld am Tag vor dem Spiel in Genf gegen Servette: Von einem Moment auf den andern geht bei Raoul Giger nichts mehr. Der Rechtsverteidiger muss die Trainingseinheit abbrechen. «Ich war vom Kopf bis zur Hüfte blockiert und konnte mich kaum noch bewegen», blickt Giger zurück. So war bis kurz vor dem Anpfiff der Partie im Stade de Genève unsicher, ob Giger einsatzfähig ist oder nicht. Nach dem Einlaufen war klar: Der 21-jährige Rechtsverteidiger kann spielen und zeigte schliesslich eine ansprechende Leistung.

Stürmende Verteidiger. 55 Tore hat der FC Aarau in den bisherigen 31 Spielen erzielt. Nur zwei von diesen 55 Treffern gehen auf das Konto eines Abwehrspielers. Allerdings sind es zwei wichtige Treffer: Nicolas Bürgy war in der Rückrunde beim 1:0-Sieg in Winterthur der einzige FCA-Torschütze. Und Nicolas Schindelholz erzielte den Siegestreffer beim 2:1-Sieg gegen Servette am vergangenen Samstag. Mal schauen, ob es im Schlussspurt dieser Saison noch ein drittes Tor eines Verteidigers geben wird.