Vier Jahre nach den «Aaraufsteigerjungs»

Vor exakt vier Jahren und fünf Tagen bejubelte die Stadt Aarau letztmals einen Aufsteiger. Nämlich die «Aaraufsteigerjungs» der Männer des FC Aarau, die damals am 2. Juni 2013 von der Challenge League in die Super League aufgestiegen waren. Nun gibt es in der Aargauer Kantonshaupstadt dank den «Aaraufsteigermädels» endlich wieder Grund zur Freude in Sachen Fussball.

Die Ausgangslage für einen Aufstieg war in dieser Saison äusserst schwierig: Weil die NLA auf die kommende Spielzeit von zehn auf acht Teams reduziert wird, nahmen in der Auf-/Abstiegsrunde nach Abschluss der Qualifikation die vier Letztklassierten der NLA sowie die zwei Erstklassierten der NLB teil. Nur die Plätze 1 und 2 in der Endabrechnung der Auf-/Abstiegsrunde berechtigten indes zum Verbleib beziehungsweise im Fall der NLB-Klubs zum Aufstieg in die NLA.