Der Sonnenkönig vom Brügglifeld: Weshalb Sandro Burkis Lack ab ist

Patrick Rahmen ist ein guter Typ, ein Sympathieträger. Seine menschlichen Qualitäten sind überragend. Exakt diese Qualitäten wurden ihm zum Verhängnis. Er hat den Routiniers zu lange vertraut, an ihre Loyalität geglaubt und auf sie gesetzt. Nach den Pleiten gegen GC (0:5) und Winterthur (2:5) hat er keine Massnahmen ergriffen, die den Spielern wehtun, und ist zur Tagesordnung übergegangen. Er hat es in schwierigen Zeiten an der nötigen Härte vermissen lassen. Als es nach der Coronapause um seinen Trainerjob beim FC Aarau ging, hat es Rahmen also verpasst, über seinen Schatten zu springen.

Die Entlassung von Rahmen ist logisch. Aber: Der 51-Jährige ist genauso ein Bauernopfer. Er war zwar bei der Kaderplanung auf diese Saison hin mit dabei, aber im Endeffekt musste er mit dem Spielermaterial leben und arbeiten, das ihm Sportchef Sandro Burki vorgesetzt hat. Die Verantwortung für die schlechte Saison des FC Aarau mit dem Absturz auf Rang acht der Challenge League tragen Rahmen und Burki gemeinsam. Nun ist Rahmen weg, aber Burki darf bleiben. Das ist naturgemäss, aber trotzdem ungerecht!