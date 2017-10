Da ist noch was, das spürt man. Aber Nganga will – oder darf – es nicht sagen. Ist es die Enttäuschung darüber, dass er unter Jurendic nicht mehr Vizecaptain und somit auch von Amtes wegen ein wichtiger Spieler ist?

Gegen mangelndes Vertrauen von Jurendic spricht: Schon wenige Tage nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining steht Nganga am 20. September in Chiasso (0:1) in der Startformation. Auf seiner Lieblingsposition rechts hinten. Und beim Heimsieg gegen Xamax deutet Nganga an, dass die Erinnerung an den Igor von früher keine solche bleiben muss, sondern dass sie schon bald wieder Realität werden kann.