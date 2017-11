Schütteln Sie nicht den Kopf, wenn sich Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans des FC Aarau und des FC Wohlen in Zukunft die Hände reichen oder sich gar in die Arme nehmen. Wundern Sie sich nicht, wenn es während des 18. Derbys am nächsten Montag im Stadion Niedermatten zu Streicheleinheiten oder gar zum einen oder andern Bruderkuss kommen wird.