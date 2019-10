Der Aargau hat einen neuen Kickboxing Junioren-Weltmeister: Alec Leu aus Meisterschwanden

Mit rund 2‘000 Starts von Kampfsportlern aus aller Welt bildete dieser Anlass den jährlichen Höhepunkt des globalen Kampfsportverbandes. Mit dabei war auch eine Schweizer Delegation von Erwachsenen und Junioren in verschiedenen Disziplinen.

Die überaus erfolgreiche Mission der Schweizer erbrachte neben zahlreichen Bronze- und Silbermedaillen mit Alec Leu einen zweifachen Junioren-Weltmeister hervor. Der in Meisterschwanden wohnhafte Nachwuchskampfsportler erzielte in der Disziplin Light Contact in der Kategorie U18 -65 Kg die Goldmedaille.

Er setzte sich im Halbfinal und im Final gegen die aus Deutschland stammenden Nummern 1 und 2 der WKU-Weltrangliste durch und gewann den Finalkampf klar mit einem Wertungsergebnis von 3:0.

Zusätzlich gewann Alec Leu zusammen mit seinen zwei Nationalmannschaftskollegen Flavio Frutiger und Leonardo Pereira die Nationen-Teamwertung in der Disziplin Point Fighting in der Kategorie U18. Das Juniorenteam setzte sich dabei im Final gegen das favorisierte Juniorennationalteam aus England durch, welches ausschliesslich mit amtierenden Weltmeistern in der Einzeldisziplin besetzt war.