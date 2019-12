Dem Winterthurer Wirbelwind getrotzt: STV Baden darf weiterhin vom Wintermeister-Titel träumen

49 Prozent. 50 Prozent. Die Fangquoten von Badens Keeper Marco Wyss (15/31) und Winterthurs Noah Huber (7/14) sprechen Bände: Wenn Torhüter derart glänzen und in 60 Minuten gerade mal 35 Tore – total! – fallen, kann es mit der Offensive nicht weit her sein.

Nicht dass es an entsprechenden Bemühungen gefehlt hätte. Winterthur legte los wie ein Hornissenschwarm und versuchte die Badener Defensive mit minutenlangen Wechseln und immer wieder eingestreuten Einzelvorstössen schwindlig zu spielen. Was zwar nur beschränkt gelang, die jungen Zürcher Wilden aber nicht davon abhielt, 60 Minuten unablässig anzurennen und hinten einen nicht minder kräftezehrenden Verteidigungsstil zu pflegen.

Nervenaufreibender Abnützungskampf

Städtli 1 war in defensiver Hinsicht auf der Höhe der Aufgabe. Der anhaltende Winterthurer Wirbelwind brachte das Badener Kollektiv nicht wirklich in Verlegenheit.

Dass daraus nicht die Basis einer klaren Führung wurde, lag zum einen am beherzten Einsatz der Gäste. Vor allem aber machten sich die Stadtturner das Leben selber schwer mit individuellen Fehlern und unpräzisen Abschlüssen.

So wurde die hart, aber bemerkenswert fair geführte Partie zu einem nervenaufreibenden Abnützungskampf, in dem kein Team den entscheidenden Vorteil erringen konnte. Zehn Minuten vor Schluss lag Baden nur ein Tor vorn – vier Minuten vor Schluss desgleichen.

Die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel erst in der Schlussminute, 58 Sekunden vor Abpfiff, mit dem insgesamt sechsten Treffer von Ilan Baumann.

19:16. Was in jedem anderen Spiel ein Halbzeitresultat wäre, besiegelte am Ende eines harten Stücks Arbeit einen perfekten Badener Spieltag:

- Zwei Punkte für Städtli 1 (mit 18 Punkten aus 12 Spielen temporär wieder an der Tabellenspitze der NLB)

- Zwei Punkte für Städtli 2 (mit 18 Punkten aus 9 Spielen unbestritten an der Tabellenspitze der 2. Liga)

- Zwei Punkte für die SG Baden Handball (mit dem ersten Sieg wieder im Geschäft um den Ligaerhalt)



Für Städtli 1 hält das Handballjahr 2019 nun noch zwei Auswärtsspiele gegen Teams am anderen Ende der Tabelle bereit: Am 7. Dezember gegen Biel und am 14. Dezember gegen Steffisburg.