Geprägt wird das Bieler Spiel von Benjamin Steiger, der 2004 von Lyss zum BSV Bern wechselte. 2009 bis 2013 spielte er in der Innerschweiz bei Kriens, dann wieder drei Jahre beim BSV und nun die zweite Saison in Biel. 21 Tore stehen bereits auf seinem Konto, und wenn er nicht selber schiesst, lanciert er den neuen Kreisläufer, der in der Slowakei bereits Natiluft geschnuppert hat: Erik L’och hat so ebenfalls bereits 16 mal geskort.

Funktioniert die Verteidigung der Badener so gut wie in Steffisburg, sollten sich die beiden «bändigen» lassen. Was definitiv die Voraussetzung dafür sein wird, dass Städtli 1 das Heimspiel am 7. Oktober weiterhin als Tabellenführer in Angriff nehmen kann!