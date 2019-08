Mit Nick Alpiger, 22-jährig, Patrick Räbmatter, 27, und Remo Stalder, 29, machen drei Eidgenossen, wenn alles nach Plan verläuft, zwar mindestens bis zum nächsten Eidgenössischen 2022 in Pratteln weiter. Und gerade Alpiger und Räbmatter haben die Anlagen und das Potenzial, das Nordwestschweizer, ja sogar das Schweizer Schwingen in den nächsten Jahren erfolgreich mitzuprägen. Aber das allein genügt Strebel nicht. «Ich brauche neue Eidgenossen. Der Generationenwechsel muss kommen und er wird kommen.»

Fünf Kränze will Strebel in Zug. «Wir haben als Teilverband den Anspruch, dass wir in jeder Saison vier, fünf oder sogar sechs Eidgenossen im Team haben.» Wenn man bedenkt, dass mit Mario Thürig, David Schmid und Christoph Bieri drei Nordwestschweizer Eidgenossen am Ende ihrer Karrieren stehen, wird klar: Es braucht neue.

Angst, das gesetzte Ziel von fünf Eidgenossen, darunter zwei neue, in Zug nicht zu erreichen, muss Strebel eigentlich nicht haben. Kandidaten für den Kranz gibt es mehr. Alpiger und Räbmatter scheinen gesetzt, Mario Thürig und David Schmid könnten sich ebenfalls erneut mit Eichenlaub schmücken.

Und daneben gibt es im Nordwestschweizer Verband gleich eine Reihe von Talenten, die in Zug reüssieren könnten. Allen voran Joel Strebel, 22-jährig. «Er ist für mich von den Nicht-Eidgenossen im Team am weitesten», sagt Stefan Strebel. Er ist so etwas wie der Leader einer starken Freiämter Mannschaft, die mit den Brüdern Andreas und Lukas Döbeli zwei weitere Kranzanwärter für Zug stellt.

Das Eidgenössische simuliert

Die Döbelis sind 21 und 19 Jahre alt. Die Baselbieter Brüder Janic und Lars Voggensperger, ebenfalls Talente der neuen Generation, 20 und 18. Und es gäbe weitere. Vor einem Monat haben sie alle zusammen mit der Nordwestschweizer Elite in Magglingen das Eidgenössische simuliert.

Am Samstag und Sonntag standen je vier Gänge mit eidgenössischer Gangdauer auf dem Programm. «So hatten alle die Möglichkeit, sich an die Grenzen zu tasten. Sie konnten üben, den Killerinstinkt zu wecken. Am Wochenende in Zug geht es, überspitzt gesagt, um Leben und Tod.» Um Kranz oder nicht.