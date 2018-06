Bronze für den Brugger Judoka beim European Cup in Madrid. Der 31-Jährige steht in der Kategorie -100 Kilogramm zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podest. Nach einem Sieg gegen den Spanier Pedro Jimenez Patino, verliert er in den Viertelfinals gegen den Polen Kacper Szczurowski, schafft aber über die Hoffnungsrunde den Einzug ins kleine Finale.

Dort steht Moser nach zwei kleinen Strafen bereits mit dem Rücken zu Wand, ehe er gegen den Rumänen Ionut Vasian zum dritten Mal mit der Höchstwertung Ippon gewinnt. Moser hatte in dieser Saison in Sofia, Bulgarien, und Agadir, Marokko, zwei fünfte Plätze erreicht. 2015 stand er in Port Luis, Mauretanien, als Zweiter zum ersten Mal auf einem Weltcup-Podest.