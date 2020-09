6. Sieg im 6. Spiel? Die U21-Nati will in der Slowakei den nächsten Streich

Es ist nicht lange her, da steckte das U21-Nationalteam in einem «Loch», wie es Mauro Lustrinelli heute beschreibt. Im Frühjahr 2019, während sich die Topnationen auf die EM-Endrunde in Italien vorbereiteten, hatte der U21-Nationaltrainer Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wie immer seit 2011 hatte man die Qualifikation verpasst. Diesmal in einer Deutlichkeit, die Fragen aufwarf. Hinter Rumänien, Portugal, Bosnien-Herzegowina und Wales belegte man lediglich den fünften Rang. Die einstige Vorzeigenation in Sachen Nachwuchs war am Boden.

Für Lustrinelli war klar, dass es Veränderungen braucht. «Wir wollten mit dem neuen Jahrgang einen gelungenen Neustart», sagt er. Im November 2018 und im März 2019 bot Lustrinelli die frische Generation erstmals auf, im Hinblick auf die EM 2021. Unter dem Schlagwort «Mission 21» ging es in einem ersten Schritt darum, das Team zusammenzuschweissen. Neben Testspielen kam es auch zu einem Überraschungsevent mit Freundinnen und Familien der Spieler. Der Teamgeist sollte gefördert, der Zusammenhalt gestärkt werden. «Jeder soll stolz sein, das Trikot des Nationalteams tragen zu dürfen», sagt Lustrinelli. «Ich glaube, dass ein Spieler dann sein Potenzial abrufen kann, wenn er sich wohlfühlt.»

Derzeit scheinen sich die U21-Nationalspieler sehr wohlzufühlen. Nach fünf Spielen in der EM-Qualifikation stehen fünf Siege zu Buche. Heute soll in der Slowakei der sechste Streich folgen. «Jetzt erwarten alle von uns einen hohen Sieg, oder?», sagt Lustrinelli am Telefon lachend. Und ernster: «Es wird nicht so einfach, wie alle denken.» Am Freitag hat ein starker Auftritt im Hinspiel in Schaffhausen gegen die Slowakei zum klaren 4:1-Sieg gereicht. «Aber ich glaube, dass die Slowaken zu Hause mit mehr Druck kommen werden.»