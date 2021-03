Zuchwil Gegen die Corona-Ödnis: Zweite Auflage des «Chilbi-Park Zuchu» versprüht wieder Freude zu Ostern Wegen Corona sind alle Chilbis abgesagt. Eine kleine Möglichkeit der Zerstreuung bietet nun wie letztes Jahr wieder ein kleiner Pop-Up Vergnügungspark in Zuchwil.

7 Bilder 7 Bilder Sie betreten nun den Chilbi-Park Zuchu. Bauer Mobile Entertainment

mma

Seit einem Jahr gibt es keine Chilbis, Feste oder Grossveranstaltungen mehr und die Perspektive für den kommenden Sommer sieht nicht besser aus. Für die vielen Schweizer Schaustellerfamilien bedeute dies «absoluter Stillstand», ihre letzten Einnahmen stammte vom Winter 2019, so berichtet Bauer Mobile Entertainment in einer Mitteilung am Dienstag.

Aus der Not heraus entstand im Frühling letzten Jahres der «Chilbi-Park Zuchu», ein Pop-Up Vergnügungspark im kleinen Stil. Der Zuspruch des Publikums war so gross, dass für das kommende Osterwochenende eine Zweitauflage geplant ist. Zehn Schaustellerfamilien beteiligen sich am Projekt – am Karfreitag um 14 Uhr soll es losgehen:

Wir bauen einen richtigen kleinen Park auf, mit allem was dazu gehört: eine Familien-Achterbahn, die einzige mobile Wasserbahn der Schweiz, eine riesen Rutschbahn, Autoscooter, Karussells und eine Art „fliegender Teppich“. Hinzu kommen Spielbuden und Verpflegungsstände“,

sagt Andreas Bauer, Inhaber von Bauer Mobile Entertainment. Das Ziel sei, den Familien ein Rundum-Wohlfühlerlebnis für einen Nachmittag zu bieten. Dies natürlich auch unter Berücksichtigung eines überarbeiteten und an die neusten BAG-Bedingungen angepassten Schutzkonzeptes.

Chilbi_Park_Zuchu_Flyer_A5.pdf

Viel Herzblut fliesse in das Projekt, so Bauer und sagt: «Nach diesem langen harten Winter haben wir uns alle ein paar unbeschwerte Stunden im Freien verdient!»