Zertifikats- und Test-Pflicht Der Kanton Solothurn verschärft Schutzmassnahmen für Heime und Spitex-Organisationen Ab dem 1. Dezember werden Mitarbeitende von Alters- und Pflegeheimen, Heimen für Menschen mit einer Behinderung und Spitex-Organisationen verpflichtet, sich regelmässig zu testen. Für Besucher gilt eine Zertifikatspflicht. Zudem sollen bis Ende Woche alle Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime mit einer Auffrischimpfung versorgt sein.

Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Brüggli und Brügglipark in Dulliken. Bruno Kissling

Der Kanton Solothurn verschärft die Corona-Schutzmassnahmen in Heimen und Spitex-Organisationen. Alters- und Pflegeheime sowie Heime für Menschen mit einer Behinderung im Kanton Solothurn dürfen zum Schutz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nur noch Besucherinnen und Besucher mit einem Covid-Zertifikat empfangen. Ausserdem wird in Innenräumen das Tragen einer Gesichtsmaske angeordnet.

Das hat der Kanton am Mittwoch entschieden. Die Allgemeinverfügung tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft und gilt bis am 31. Januar 2022.

Testpflicht für Mitarbeitende

Weiter werden Mitarbeitende der Alters- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit einer Behinderung sowie Spitex-Organisationen verpflichtet, sich zweimal wöchentlich testen zu lassen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Angestellte, die über ein Covid-19-Zertifikat für Genesene verfügen oder die Boosterimpfung erhalten haben. Die Kosten für die repetitiven Tests werden vom Kanton übernommen.

Bisher hatte der Kanton den Gesundheitseinrichtungen dringend empfohlen, ihre Mitarbeitenden repetitiv zu testen. Verschiedene Institutionen haben daraufhin Besucherregelungen eingeführt und ihren Mitarbeitenden die repetitiven Tests angeboten, heisst es in der Mitteilung. Mit der Allgemeinverfügung werde nun sichergestellt, dass diese Schutzmassnahmen in allen Institutionen umgesetzt werden.

Boosterimpfungen in Alters- und Pflegeheimen bald abgeschlossen

Peter Eberhard (l.), Leiter des Solothurner Gesundheitsamtes, mit Bundesrat Alain Berset (r.), Frau Landammann Susanne Schaffner und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger beim Besuch des Drive-In-Impfzentrums in Grenchen. Oliver Menge

Zusätzlich zu den Schutzmassnahmen werden die Bewohnenden in den Alters- und Pflegeheimen mit einer Boosterimpfung versorgt, so der Kanton. «Trotz der parallel laufenden Impfoffensive mit dem Impfbus besuchen wir innerhalb von knapp drei Wochen mit mobilen Impfteams alle 62 Solothurner Alters- und Pflegeheime. Alle Bewohnenden, die eine Auffrischimpfung wünschen, werden diese bis Ende Woche erhalten haben», sagt Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, (sks)