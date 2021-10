Wiedlisbach Autobahn A1: Auffahrunfall mit drei Beteiligten – zwei Fahrer leicht verletzt Auf A1 bei Wiedlisbach hat sich am Dienstagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Involviert waren ein Auto, ein Lieferwagen sowie ein Lastwagen. Der Auto- sowie der Lieferwagenfahrer wurden leicht verletzt.

Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt, der Fahrer wurde leicht verletzt. Kapo Solothurn

Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach kam es am Dienstagnachmittag, kurz vor 14:50 Uhr, es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten. Aus noch unklaren Gründen prallte ein Autofahrer, der in Richtung Zürich unterwegs war, auf dem Überholstreifen in das Heck eines Lieferwagens. Nach dem Aufprall gerieten beide Fahrzeuge nach rechts auf den Normal- bzw. Pannenstreifen, wo der Lieferwagen zusätzlich mit einem Lastwagen zusammenstiess. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Auto- sowie der Lieferwagenfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide wurden nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto wie auch der Lieferwagen waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden.

Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Wischmaschine aufgeboten. Weil zeitweise nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben war, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (kps)