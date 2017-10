«In unserem Kirchengebiet ist die Gesellschaft multikulturell, da ist die Bindung an die Kirche weniger stark», erklärt Verena Enzler (Lostorf), Präsidentin der evangelisch-reformierten Synode des Kantons Solothurn, gegenüber dieser Zeitung. Teilweise sei die Fluktuation in den Gemeinden gross, gewisse Einwohner blieben nur für eine kurze Zeit und zögen dann wieder weg. Die Abnahme der Mitgliederzahl stehe auch in Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen.

Der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit sei gross und man engagiere sich nicht mehr so gerne in einer Gemeinschaft. Zudem seien die Möglichkeiten, Orientierung zu finden, sehr zahlreich. Oft seien es individuelle Gründe, die zu einem Austritt führten: Erlebnisse in der Jugend, eine ungute Begegnung mit einem Vertreter oder einer Vertreterin der Kirche, eine missratene Predigt, finanzielle Gründe oder eine über Jahre dauernde schleichende Ablösung von der Kirche.

Veränderte Bedürfnisse

Wie Gegensteuer geben? «Wir haben die Aufgabe, den Menschen das Evangelium näher zu bringen und es verständlich zu machen. Die Botschaft in heutiger Sprache und mit Bildern aus unserer Zeit zu vermitteln ist eine Herausforderung», bekräftigt Verena Enzler.

Und weiter: «Wir arbeiten daran, den veränderten Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden.» Nach wie vor ständen die Kirchen für die ethischen Werte und es werde erwartet, dass sie sich in der Gesellschaft engagierten. Diese Aufgabe werde von den einzelnen Kirchgemeinden mit vielen Freiwilligen erfüllt.

Nicht das erste Mal

Verena Enzler unterstreicht aber auch: «Es ist seit der Reformation nicht das erste Mal, dass die Kirchen Mitglieder oder ihre Definitionsposition in der Gesellschaft verlieren. Und doch bestehen sie immer noch.» Die Synodalpräsidentin rechnet damit, dass der Schrumpfungsprozess anhalten werde. Doch sie sieht nicht nur Nachteile, wenn die Kirchen kleiner werden: «Die Gestaltungsmöglichkeiten werden grösser und wir wachsen näher zusammen.»

Es gebe immer noch Menschen, die den Beistand der Kirche suchten. Oft könne sie feststellen, so Verena Enzler weiter, «dass Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben oder in einer schwierigen Situation sind, sich wieder an die Kirchen erinnern.» Oder wenn irgendwo eine Katastrophe oder ein grosses Unglück passiere, träfen sich die Menschen in der Kirche, um Trost und Gemeinschaft zu finden.