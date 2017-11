Vom rechtlichen Standpunkt betrachtet, bewegt man sich hier in einer Grauzone. Denn grundsätzlich darf jemand seinen eigenen Grund und Boden per Video überwachen, solange er sich an die Vorschriften betreffend Datenschutz hält. Falls also der Vorplatz mit den Skulpturen überwacht werden sollte, damit dort Vandalismus oder Diebstahl verhindert wird, geht das in Ordnung. Allerdings dürfen Personen, die sich ausserhalb des Privatgrunds bewegen, nicht erkennbar sein. Die Überwachung von öffentlichem Grund und Boden ist grundsätzlich Privaten nicht gestattet, heisst es in der Verordnung des eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB). «Die Wahrung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum ist nicht Sache von Privatpersonen, sondern Aufgabe der Polizei. Aus diesem Grund kann sich ein Privater nicht auf sein Sicherheitsinteresse berufen, um öffentlichen Grund zu überwachen. Daher sind private Videoüberwachungsanlagen auf öffentlichem Grund in der Regel widerrechtlich und unverhältnismässig und dürfen nicht installiert werden.»

Das Nachbargrundstück dürfe nur dann (mit-) gefilmt werden, wenn der betroffene Nachbar sein Einverständnis dazu gegeben hat. Wenn bei einer an sich rechtmässigen Videoüberwachung von privatem Grund öffentlicher Boden mit erfasst werde, dieser nur geringfügig betroffen und die Überwachung des privaten Grundes anders nicht durchführbar sei, werde dies in der Regel aus Gründen der Praktikabilität akzeptiert (Beispiel Bankomat). Allerdings muss in jedem Fall für alle Personen gut sichtbar und erkennbar auf die Video-Überwachung hingewiesen werden. Und jede Person, die das Gefühl hat, unrechtmässig gefilmt und in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt worden zu sein, hat laut EDÖB das Recht dazu, Auskunft zu den Aufnahmen, zum Zweck und zur Verwendung zu erhalten. (szr)